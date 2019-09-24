Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч одиннадцатого тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, в роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервным арбитром назначен Николай Волошин из Смоленска.

На матче будет работать система видеоповторов. ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Сергей Карасев (Москва). В роли инспектора матча будет выступать Владимир Овчинников.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» будет проходить в Москве на «РЖД Арене» 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 23 очка. «Локомотив» (20) идёт на пятой строчке.