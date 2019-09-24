Сборная России по регби встречается с командой Самоа во втором матче Кубка мира в Японии. Перед началом встречи игроки самоанской команды исполнили традиционный боевой танец — сива-тау.

Они произнесли боевой клич, который означает: «На войну! Бейтесь яростно! Работайте для достижения цели! Вперед!»

Crowd loves the Siva Tau! @SamoaRugby deliver the first Siva Tau of #RWC2019 against Russia pic.twitter.com/vS1EAPVhL0 — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 24, 2019

Матч проходит в данные минуты, прямая трансляция доступна по ссылке.

В первом туре группового этапа россияне встречались с командой Японии и потерпели крупное поражение со счетом 10:30.

Сборная России во второй раз принимает участие в мировом первенстве. В этот раз команда смогла отобраться на турнир благодаря санкциям против Румынии и Испании. В последний раз россияне выступали на Кубке мира в 2011 году, тогда команде не удалось одержать ни одной победы. При этом Россия вошла в историю турнира, став самым результативным дебютантом соревнований.