Российский футбольный союз (РФС) прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата мира 2022 года.

Ранее издание Newsweek написало, что российская команда может быть не допущена к участию в турнире из-за нового допингового скандала, возникшего из-за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет», — сказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Специалист выразил надежду, что российские спортсмены смогут без ограничений выступать на международных соревнованиях.

Напомним, из-за вновь возникшего конфликта РУСАДА может быть снова лишено своих прав. Под угрозу попадают российские спортсмены, которые должны принять участие в летней Олимпиаде в Токио.