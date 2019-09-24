Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала новый допинговый скандал, из-за которого сборную России могут не допустить на Олимпиаду в Токио-2020.

Ласицкене подчеркнула, что и раньше не была уверена в участии следующей Олимпиаде. «Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF, так что это может помочь», — написала спортсмена на своей странице в «Инстаграме».

Ласицкене выразила намерение до конца отстаивать свое право выступить в Токио. Если потребуется обратиться в CAS, то легкоатлетка планирует там бороться только за себя. «Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся», — написала россиянка.

Напомним, WADA обвинило Московскую антидопинговую лабораторию в фальсификации данных, переданных в январе. В тчение трёх недель российская сторона должна дать объяснения. РУСАДА может быть вновь лишено своих прав.