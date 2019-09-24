Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала новый допинговый скандал, из-за которого сборную России могут не допустить на Олимпиаду в Токио-2020.
Ласицкене подчеркнула, что и раньше не была уверена в участии следующей Олимпиаде. «Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF, так что это может помочь», — написала спортсмена на своей странице в «Инстаграме».
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В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят @rusada_russia , то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования @iaaf_athletics , так что это может помочь. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена. P.S. Невосстановление @rusaf_official не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации — это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин. #highjump #cska #trackandfield #olympics #nike
Ласицкене выразила намерение до конца отстаивать свое право выступить в Токио. Если потребуется обратиться в CAS, то легкоатлетка планирует там бороться только за себя. «Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся», — написала россиянка.
Напомним, WADA обвинило Московскую антидопинговую лабораторию в фальсификации данных, переданных в январе. В тчение трёх недель российская сторона должна дать объяснения. РУСАДА может быть вновь лишено своих прав.
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