Петербургский «Зенит» отправился в Красноярск на матч с «Енисеем», который будет проходить в рамках Кубка России по футболу.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» опубликовала фотографию вылета на странице клуба в «Твиттере».

Матч состоится в среду, 25 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Команды встретятся на стадии 1/16 финала.

«Зенит» подошел к матчу с определенными кадровыми потерями: в Красноярске точно не сыграют Малком, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. Малком до сих пор не восстановился от повреждения, которое получил сразу после перехода в «Зенит». Дриусси получил сотрясение мозга в матче против «Рубина», Азмун травмировался в игре с «Лионом» в групповом этапе Лиге чемпионов.