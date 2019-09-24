Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал новый допинговый скандал с участием России. WADA обвинило Московскую антидопинговую лабораторию в фальсификации данных, переданных в январе. Доступ к базе был главным критерием для восстановления статуса РУСАДА.

«Претензии WADA по допингу, искажение якобы результатов системы, к которой у представителей российской власти доступа нет, зато есть доступ у господина Родченкова находящегося в Соединенных Штатах, срок на объяснение…», — заявил Толстой,с лова которого приводит «Р-Спорт». По его мнению, угроза отстранения сборной России от летних Олимпийских игр в Токио абсолютно реальна.

Толстой отметил, что России нужно найти адекватный ответ для решения этой проблемы, поскольку это не было сделано в прошлый раз. «Не получается все уладить, делая просто приветливое лицо: к сожалению, политика — это действия», — заявил вице-спикер ГД.

Напомним, WADA дало России три недели на то, чтобы предоставить объяснения. По словам международной организации, данные из московской лаборатории не совпадают с теми, которые были предоставлены информатором Григорием Родченковым.