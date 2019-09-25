На Центральном стадионе в Красноярске состоится футбольный матч между «Зенитом» и «Енисеем». Команды встретятся в рамках 1/16 финала Кубка России. Игра состоится сегодня, 25 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

«Зенит» отправился в Красноярск накануне, с командой не полетели три игрока — Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. Малком по-прежнему восстанавливается после мышечного повреждения, которое получил сразу после перехода в петербургский клуб. Азмун был травмирован в матче Лиги чемпионов с «Лионом», Дриусси получил сотрясение мозга в игре с с «Рубином».

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Владимир Миневич из Смоленска и Александр Чекалин из Воронежа. Инспектором матча будет Юрий Баскаков, представляющий Московскую область.