Российская теннисистка Светлана Кузнецова встретится с представительницей Украины Элиной Свитолиной в матче третьего круга турнира категории Premier в Ухани (Китай). Игра будет проходить сегодня, 25 сентября, и начнется после 5:00 по московскому времени.

В предыдущей стадии соревнований Кузнецова выбила из борьбы представительницу Тайваня Се Шувэй, Свитолина в двух сетах обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Напомним, матч между Кузнецовой и Шувэй продолжался 1 час 31 минуту. За это время Кузнецова трижды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница не смогла занести себе в актив ни одного эйса, но трижды ошиблась на подаче. Также Шувэй сделала два брейка.

Призовой фонд соревнований составляет 2 828 000 долларов.