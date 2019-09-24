Защитник «Ливерпуля» Андерсон Арройо перешел в «Младу Болеслав» на правах аренды. Футболист проведет остаток нынешнего сезона в чешском клубе.

Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев. Руководство чешской команды арендовало 19-летнего колумбийского игрока до лета 2020 года. Напомним, цвета «Млады Болеслав» также защищает российский нападающий Николай Комличенко.

Арройо начинал карьеру в Колумбии, но в 2018 году присоединился к «Ливерпулю». После этого игрок был отдан в аренду в «Мальорку» и в «Гент», за который отыграл прошлый сезон.

На данный момент «Млада Болеслав» располагается на третьем месте турнирной таблицы Высшей лиги Чехии. После десяти туров чемпионата команда набрала 19 очков. Первое место занимает пражская «Славия», второе — «Виктория Пльзень». Комличенко отыграл семь матчей и забил семь голов, один из которых с пенальти.