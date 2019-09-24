В понедельник в Милане состоялась церемония награждения лучших футболистов по итогам прошлого сезона от ФИФА, лучшим футболистом года в очередной раз был признан Лионель Месси. Nevasport предлагает читателям пройти тест и вспомнить других обладателей этой награды, а также тех, кто был в шаге от нее.

Отметим, соперниками аргентинца в номинации стали форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Роналду на церемонию награждения не явился.

В прошлом сезоне аргентинский форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Испании. Месси записал на свой счет 36 голов и сделал 15 результативных передач. По итогам сезона «Барселона» одержала победу в Ла Лиге.

Лучшим вратарем года стал голкипер «Ливерпуля» Алиссон, лучшим тренером назвали наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа.