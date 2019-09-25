Российская теннисистка Анна Калинская встретится с представительницей Германии Татьяной Марией в матче второго тура турнира WTA в Ташкенте (Узбекистан). Игра будет проходить сегодня, 25 сентября, и начнется не раньше 9:00 по московскому времени.

Также свой матч второго круга проведет россиянка Маргарита Гаспарян, её соперницей станет Данка Ковинич из Черногории.

В стартовом поединке Калинская выбила из борьбы представительницу Великобритании Хэрриат Дарт, пробившуюся в основную сетку через квалификацию. Гаспарян, посеянная под вторым номером, в первом круге одержала победу над швейцаркой Стефани Фёгель.

Турнир в Ташкенте продлится до 28 сентября, призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.