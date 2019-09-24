Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун вызван в национальную команду Ирана на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Иранской сборной предстоит провести две встречи — 10 октября на домашнем стадионе против Камбоджи и а 15-го числа на выезде против Бахрейна.

Ранее Сердар Азмун получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом», в результате чего не смог принять участие в матче против «Рубина».

Также стало известно, что Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Во время перерыва на матчи сборных олимпийская команда Бразилии проведет два товарищеских матча. 10 октября бразильцам предстоит сразиться со сборной Венесуэлы, а 14 октября — с командой Японии.