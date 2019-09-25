В матче седьмого тура французской Лиги 1 «Брест» дома примет соперника петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, «Лион».

Матч, который пройдет на стадионе «Стад Франсис Ле Бле», начнется в 20:00 по московскому времени.

В данный момент «Лион» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе восемь очков.

Ранее «Зенит» уже встретился с французским клубом в первом туре группового этапа, и команды сыграли вничью со счетом 1:1. Голами отметились Сердар Азмун и Мемфис Депай, который забил с пенальти.

Кроме того, другой соперник «Зенита», португальская «Бенфика», в этот же день в рамках первого тура Кубка Лиги сыграет против «Гимарайнша». Встреча начнется в 21:00.