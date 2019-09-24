Подмосковные «Химки» домашним матчем против польской «Зелены Горы» откроют новый сезон регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

Встреча, которая пройдет в Баскетбольном центре Московской области, начнется в 20:30 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в летнее межсезонье, стан «Химок» пополнил ряд игроков из петербургского «Зенита». Это Сергей Карасев, Евгений Валиев и Андрей Десятников. Кроме того, карьеру в «Химках» продолжил покинувший НБА Тимофей Мозгов.

Отметим, первый матч «Зенита» в Единой Лиге ВТБ состоится 1 октября, когда сине-бело-голубые приедут в Польшу, чтобы встретиться с той же «Зеленой Горой». Первый домашний матч «Зенита» в новом сезоне пройдет 11 октября — в рамках Евролиги петербуржцы примут «Барселону».