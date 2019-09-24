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  • 17:34,  24 сентября 2019
Автоспорт
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В Сочи на Гран-при России будут состязаться два Шумахера

мик шумахер
Мик Шумахер. Фото: instagram.com/mickschumacher/

В гоночном уикенде на Гран-при России в Сочи в заездах примут участие два гонщика по фамилии Шумахер.

Помимо 20-летнего Мика Шумахера, который выступает в «Формуле-2», в соревнованиях примет участие его двоюродный брат, 17-летний Дэвид Шумахер. Он дебютирует в «Формуле-3», а в Сочи будет представлять команду Campos, где заменит травмированного австралийца Алекса Перони.

Отметим, Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Дэвид — сын брата Михаэля Шумахера, Ральфа, выступавшего в «Формуле-1» с 1997 по 2007 год.

Напомним, Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы в 2013 году, катаясь на горнолыжном курорте. О состоянии здоровья мало что известно. Долгое время врачи боролись за жизнь гонщика, к сентябрю 2014 года его вывели из комы. После трагедии Шумахера не видели на публике ни разу.

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