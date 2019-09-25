В рамках 1/16 финала Кубка России по футболу сегодня, 25 сентября, состоятся шестнадцать матчей.

Два матча стартуют в 12:00: грозненский «Ахмат» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровск», а владивостокский «Луч» примет у себя московское «Динамо».

В 15:00 начнется встреча «Томи» и «Тамбова». В 15:30 стартует матч «Енисей» — «Зенит». Два матча начнутся в 18:00: «Алания» принимает ЦСКА, а «Чайка» — «Уфу». На 18:30 назначено начало сразу трех встреч: «Шинник» в Ярославле сыграет с «Сочи», КАМАЗ дома примет московский «Спартак», а «Мордовия» сыграет в Саранске с «Ростовом».

Пять матчей возьмут старт в 19:00 по московскому времени.»Чертаново» сыграет с «Оренбургом», «Химки» примут «Рубин», «Нижний Новгород» на домашней арене даст бой «Краснодару». «Факел» в Воронеже примет тульский «Арсенал», а «Черноморец» в Новороссийске сыграет с «Уралом».

В 19:30 начнется встреча между московским «Торпедо» и «Крыльями Советов», а уже в 21:30 — между калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом».