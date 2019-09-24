Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал три главных принципа в своей карьере, благодаря которым он побеждает в октагоне.

Слова бойца приводит агентство ТАСС. «Сила, достоинство и уважение – это три главные вещи, которые помогают побеждать не только в спорте, но и в жизни», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов провел уже 28 боев в смешанных единоборствах, ни разу не проиграв. 8 боев он выиграл нокаутом, 10 благодаря сдаче соперника и еще 10 — судейским решением. Чемпионским поясом UFC россиянин обладает с апреля 2018 года, тогда он победил американца Эла Яквинту.

После этого Хабиб Нурмагомедов дважды защитил чемпионский титул, в октябре 2018 года он победил ирландца Конора Макгрегора в четырех раундах, а в сентябре 2019 — американца Дастина Порье в трех раундах.