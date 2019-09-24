Шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко рассказал о перебоях в трансляциях, которые прошли на выходных.

По словам Стогниенко, в понедельник в редакции Okko прошла летучка, где был разобран прошлый тур и обсуждена работа в следующем.

«Конкретно к нам претензия у меня в одном. Когда синхронно переводил интервью Трента Александра-Арнольда, я не смог перевести ни слова — у него ужасный акцент скаузера. В этом виноват. И процедуру прямых включений надо бы четче отладить», — сказал Стогниенко.

Он отметил, что случившееся в воскресенье — это плохо, но от него не все зависит.

«Хочу еще раз напомнить, что я шеф-редактор видеоредакции. По образованию — экономист. И что происходит со стриминговыми механизмами, как они работают — для меня загадка», — добавил Стогниенко, слова которого приводит «Бизнес Онлайн».

Напомним, онлайн-платформа «Okko Спорт», которая обладает правами на показ матчей английской премьер-лиги на территории России, прервала трансляцию матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем» из-за технических проблем.

Одним из недовольных оказался полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.