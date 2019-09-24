Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва проведет благотворительный мастер-класс для маленьких пациентов лечебно-научного центра «Русское поле».

Информацию о событии сообщает официальный сайт ФФКР. Мероприятие состоится 8 октября, в этот же день Боброва откроет собственную школу фигурного катания. Для детей будет организована тренировка на льду, которую фигуристка проведет вместе с тренерами школы.

По словам Бобровой, ей и всей ее команде важно проводить такие мастер-классы для детей, которые не могут регулярно посещать тренировки, но мечтают о фигурном катании. «Для многих это может стать исполнением заветной мечты, а мечты обязательно должны сбываться! «, — сказала фигуристка.

Пациенты центра «Русское поле» проходят реабилитацию после перенесенных онкологических заболеваний и заболеваний крови.

Екатерина Боброва уже давно является послом благотворительного фонда “Футболка дарит жизнь”.