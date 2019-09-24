Московское «Динамо» в официальном Instagram-аккаунте опубликовало видео плачущего юного поклонника команды и принесло извинения.

«Нам стыдно за эти слезы. Но в то же время мы гордимся, что у нас самые лучшие в мире болельщики. Мы постараемся не подводить тебя, малыш», — гласит сообщение под видео.

Отметим, видео снято после поражения москвичей в десятом туре российской премьер-лиги от «Сочи».

Напомним, в матче десятого тура российской премьер-лиги московское «Динамо» на домашнем стадионе потерпело поражение от «Сочи» со счетом 2:3. У победившей команды по голу забили Антон Заболотный с передачи Андрея Мостового на 31-й минуте, Миха Мевля с передачи Ивана Миладиновича на 65-й минуте и Александр Карапетян на 91-й минуте.