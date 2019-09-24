Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России.

Об этом сообщает официальный «Твиттер» ЦСКА. Пресс-служба поделилась фотографией с вылета команды, добавив подпись: «Летим во Владикавказ! Естественно с Дзагой».

Летим во Владикавказ! Естественно с Дзагой 😁✈ #АланияЦСКА pic.twitter.com/NEX5jm9cdM — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 24, 2019

Отметим, на зимних сборах в матче с испанской «Картахеной» Алан Дзагоев получил травму крестообразных связок колена, полузащитнику пришлось ехать на операцию в Германию, а затем проходить длительный курс восстановления.

Из-за очередной травмы у Дзагоева возникли проблемы с продлением контракта: клуб предлагал ему договор, по которому зарплата игрока снизится в разы, однако ближе к трансферному окну стороны пришли к соглашению.