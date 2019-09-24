Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева поделилась впечатлениями от церемонии вручения наград лучшим футболистам сезона по версии ФИФА.

По мнению Лопыревой, церемония этого года — лучшая в истории The Best FIFA. Она отметила, что попасть туда могли люди только по специальным приглашениям, на мероприятие нельзя было купить или достать билеты — туда могли попасть только люди, которые имели отношение к организации.

«Месси абсолютно заслуженно взял награду лучшему футболисту. Всегда говорю во всех интервью, какой Лео гениальный футболист, очень болела за него и была рада победе! Я даже встала на ноги, когда объявили его фамилию», — сказала Лопырева, слова которой приводит Sport24.

Напомним, лучшим футболистом года в шестой раз был признан Лионель Месси.

Отметим, соперниками аргентинца в номинации стали форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а также защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Роналду на церемонию награждения не явился.