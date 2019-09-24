Российский лыжник Евгений Белов высказал свое отношение к применению допинга в спорте, а также рассказал, какой он видит борьбу с использованием запрещенных препаратов.

В интервью блогу Time to Play на ресурсе Sports.ru Белов рассказал, что отрицательно относится к допингу. «К сожалению, никакой борьбы с ним нет. Нужно или все разрешить, или все запретить, в идеале второе. Без всяких терапевтических исключений», -высказал свое мнение лыжник.

Также Белов вспомнил, что выступает с шарфе с надписью «Чистый снег» с 2011 года, демонстрируя свою позицию. «Международная федерация такие многим выдавала, когда появилась антидопинговая система АDAMS. Все могли носить, но делали это не все. А я демонстрировал этим, что выступаю за чистый спорт», — сказал Белов, добавив, что это не помогло, когда его пожизненно отстранили от Олимпиад согласно докладу Макларена.

Отметим, Евгений Белов подал апелляцию в CAS, и с него сняли все обвинения.