Российский боксер Александр Поветкин изъявил желание подраться с британцем Тайсоном Фьюри.

По словам Поветкина, пока он ничего не может сказать по своему следующему бою. Боксер не знает, будет ли он боксировать с Хантером. Он отметил, что ему хотелось бы провести бой против Тайсона Фьюри, но он не знает, получится ли это организовать у менеджеров, потому что у Фьюри тоже свои бои.

«Хантер — неплохой парень, но про наш возможный бой ничего не могу сказать. Но в декабре в Саудовской Аравии я готов провести бой. Я сейчас постоянно тренируюсь», – сказал Поветкин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что соперником Поветкина станет американец Майкл Хантер. Их бой пройдет в андеркарде поединка Энтони Джошуа — Энди Руис. В конце августа россиянин победил Хьюи Фьюри на арене «О2» в Лондоне. Бой длился 12 раундов.