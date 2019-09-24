Российский лыжник, бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Евгений Белов рассказал об истории с бездоказательным отстранением от Олимпиад в 2017 году.

В интервью блогу Time to Play на ресурсе Sports.ru спортсмен отметил, чему же его научила драматическая история с обвинениями и последующим оправданием. «Ни один человек, попавший под каток, не способен повлиять на свою судьбу», — заявил Белов.

Лыжник вспомнил сам судебный процесс, на котором присутствовал он и его коллеги по команде. «Некоторые спортсмены не выдерживали и начинали со слезами на глазах оправдываться за то, чего не совершали. Но им не верили. За этим было ужасно наблюдать и осознавать, что справедливости нет», — сказал Белов.

Напомним, после того, как Евгения Белова отстранили от Олимпийских игр, он подал апелляцию в CAS и выиграл дело.