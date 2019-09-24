Российский футболист, нападающий армянского клуба «Пюник» Дмитрий Сычев рассказал о том, как проходила его учеба в Высшей школе экономики.

Слова футболиста приводит портал Чемпионат.com. Сычев отметил, что учеба во ВШЭ была бесценным опытом. «Я все лекции сидел на первой парте, записывал и заучивал. Преподаватели — практики из спорта, поэтому рассказывали нам всё, что там происходит изнутри», — сказал спортсмен, учившийся на годичном курсе по спортивному менеджменту.

Сычев рассказал, что к студентам приезжали специалисты из инновационного отдела ФИФА, которые разработали VAR и линию офсайда. «Рассказывали, как всё это было придумано, куда они будут двигаться дальше. Таких лекций в России не было в принципе, а тут приехали – и все карты раскрыли, по полочкам разложили», — отметил спортсмен.

Напомним, Дмитрий Сычев окончил специальный курс Высшей школы экономики в 2019 году.