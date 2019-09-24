Заседание Клинцовского городского суда Брянской области по условно-досрочному освобождению Александра Протасовицкого, друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, вновь откладывается.

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Причиной откладывания заседания стала неявка на процесс адвоката Протасовицкого, который и подал ходатайство об УДО.

Первоначально заседание должно было состояться 10 сентября, однако было отложено из-за того, что пострадавших не уведомили о проведении суда в положенные сроки. Сегодня, 24 сентября, заседание было перенесено на 1 октября.

Сообщалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые освободились из ИК-4 Белгородской области 17 сентября, посетят заседание по УДО Александра Протасовицкого, поскольку они проходили обвиняемыми по одному делу, однако игроки не приехали в суд.