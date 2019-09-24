Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла швейцарку Белинду Бенчич во втором круге турнира WTA в городе Ухань, Китай. Встреча прошла на первом корте центра «Оптикс Валли».

Игра продлилась три сета (чуть более двух часов) и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки. Кудерметова одиннадцать раз подала навылет, а ее соперница из Швейцарии — всего четыре раза. На счету российской теннисистки семь двойных ошибок. Бенчич промахивалась почти в два раза больше — она 13 раз ошиблась на подаче.

Следующей соперницей Вероники Кудерметовой на турнире в Китае станет хорватская теннисистка Петра Мартич. Во втором круге она оказалась сильнее шведки Ребекки Петерсон. Встреча пройдет завтра, 25 сентября.

Общий призовой фонд турнира WTA категории Premier составляет более двух миллионов восьмисот тысяч долларов.