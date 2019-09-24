Спиридонов о поражении сборной: Я один раз играл на ЧЕ и один раз выиграл

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал поражение мужской сборной России на чемпионате Европы по волейболу.
«В связи с поражением сборной России по волейболу на чемпионате Европы хочу сказать всем критикам, которые пишут гадости, в том числе и про меня: Спирик один раз играл этот турнир и выиграл его, а все остальное неважно!» — написал Спиридонов в Twitter.
Напомним, сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд. Подопечные Туомаса Саммельвуо встречались с командой Словении и уступили в четырех партиях со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25). Для сборной России эта игра стала седьмой на турнире, до этого команда Саммельвуо одержала шесть побед подряд.
Комментарии Развернуть