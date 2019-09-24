Российский голкипер хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о том, почему подписал восьмилетний контракт с клубом и хочет ли завершить в нем карьеру.

В интервью официальному сайту НХЛ Василевский заявил, что такой долгосрочный контракт дал ему уверенность в будущем. «Пока ты неподписанный, все равно лезут в голову всякие мысли: что может произойти завтра? А что если я здесь сыграю не так, как надо? Из-за этого и контракт будет другой?», — поделился своими волнениями хоккеист.

Василевский отметил, что Тампа — отличный город, а у клуба отличные болельщики. «Если честно, у меня давно была задача отыграть в одном клубе всю карьеру. Как, например, Стив Айзерман, Павел Дацюк, Александр Овечкин или Мартен Бродер», — сказал вратарь, добавив, что хоккеист одного клуба — это тот игрок, в котором клуб нуждается.

Андрей Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года.