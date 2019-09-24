Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказал свое мнение, почему его конкуренции с Роналду мир уделяет большое внимание, а также в каких плоскостях она проходит.

В интервью официальному сайту ФИФА Месси заявил, что все произошло из-за большого спортивного соперничества: «Один из нас играл за «Барселону», а другой – за «Реал». Также игрок считает, что ключом к конкуренции стала борьба за индивидуальные награды.

«Люди, возможно, думают, что наше соперничество выходит за рамки футбола, но это не так», сказал Месси, добавив, что и он, и Роналду хотят лучшего для своих команд, поэтому их конкуренция не выходит за пределя поля.

Напомним, вчера, 24 сентября, Лионель Месси обошел Криштиану Роналду в борьбе за награду «Лучший игрок года» по версии FIFA.