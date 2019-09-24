Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев рассказал, собирается ли он в дальнейшем работать в московском «Локомотиве«.

В интервью порталу Чемпионат.com Сычев сказал, что ему было бы интересно попробовать себя в агентской деятельности, но работа в клубе нравится ему больше. Однако спортсмен не хочет ограничивать себя «Локомотивом».

«Я понял, что насильно мил не будешь — это раз. Два — хватит тешить себя какими-то надеждами, нужно двигаться дальше. Я и так достаточно просился в клуб, это уже несерьезно. Надоело», — сказал футболист, добавив, что у него останутся теплые воспоминания о «Локомотиве», но эту историю он отпустил.

Сычев добавил, что будет общаться с теми клубами, которые увидят в нем интерес и перспективы для развития.

За «Локомотив» Дмитрий Сычев играл с 2004 по 2015 год, также он выступал за фарм-команду клуба — ФК «Казанка».