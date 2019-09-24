Петербургский «Зенит» прилетел в Красноярск, где проведет матч в рамках 1/16 финала Кубка России против местного «Енисея».

Пресс-служба «сине-бело-голубых» опубликовала фотографию из самолета в аэропорту Красноярска на странице клуба в «Твиттере».



Игра пройдет в среду, 25 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Встреча состоится на центральном стадионе им. Ленина.

Отметим, что «Зенит» подошел к матчу с определенными кадровыми потерями: в Красноярске точно не сыграют Малком, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. Малком до сих пор не восстановился от повреждения, которое получил сразу после перехода в «Зенит». Дриусси получил сотрясение мозга в матче против «Рубина», Азмун травмировался в игре с «Лионом» в групповом этапе Лиге чемпионов.