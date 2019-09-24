Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала о том, может ли Россия рассчитывать на нейтральный статус на Олимпиаде в Токио при отстранении РУСАДА.

Слова Пахноцкой приводит портал РБК. Как сообщила замглавы РУСАДА, в случае с текущим расследованием очень вероятен ускоренный процесс отстранения агентства. «Будет вынесено решение по соответствию базы данных московской лаборатории, который применит исполком WADA», — сказала Пахноцкая.

Пахноцкая уточнила, что у России был опыт участия в Олимпиаде под нейтральным флагом, и на тот момент РУСАДА была в статусе несоответствия. «На основании этого мы можем рассчитывать на нейтральный статус на следующих Олимпиадах в случае негативного развития событий», — сказала заместитель директора агентства.

Напомним, вчера стало известно, что WADA дало российской стороне три недели на разъяснения по вопросу манипуляций данными московской лаборатории.