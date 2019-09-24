Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил шансы Валерия Карпина вернуться на пост главного тренера московского «Спартака».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Широков отметил, что сейчас нужно вести переговоры с «Ростовом», где работает Карпин. «Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет?», — сказал Широков, добавив про высокие шансы вернуться при таком раскладе.

«Если он согласится, то придет в «Спартак» как мессия. «Валера, верим!» — и все отлично», — сказал бывший футболист, добавив, что мотивация Карпина заставит игроков побегать пять туров, а дальше все может наладиться.

Напомним, сейчас Валерий Карпин возглавляет «Ростов», «Спартаком» руководит Олег Кононов.