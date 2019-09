Немецкий футбольный тренер, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением по поводу своей излишней эмоциональности во время матчей.

В интервью порталу Four Four Two Клопп отметил, что никогда не задумывался о том, как ведет себя на бровке. «Было и было. Я такой, какой я есть. Мне неинтересно, что обо мне говорят, но знаю, что люди считают, что я не тактик, потому что я слишком активен для тактика. Я эмоциональный человек», — подтвердил Клопп.

По мнению тренера «Ливерпуля», его коллега Пеп Гвардиола тоже активный, однако всегда выглядит отлично. «Он всегда выглядит идеально – фигура, одежда, все идеально. Когда кричу я, то выгляжу как серийный убийца», — сказал Клопп, добавив, что дети при общении с ним часто начинают реветь.

Напомним, вчера, 23 сентября, Юрген Клопп получил награду как лучший тренер года по версии FIFA