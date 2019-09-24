Шведский нападающий клуба «Лос Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказал свое мнение по поводу личных наград по итогам сезона в MLS.

Слова Ибрагимовича приводит испанский портал AS. «Я — MVP всех MVP. Поэтому я не думаю об этом. Я сосредоточен на игре, на том, чтобы моя команда побеждала», — сказал Ибрагимович, добавив, что команде нужно продолжить побеждать в плей-офф после окончания регулярного чемпионата.

«Важно то, кто выиграет чемпионат, индивидуальные награды для меня неважны. Я не знаю, кому вручают золотую бутсу. Её дают с учётом голов в плей-офф или нет?», — сказал нападающий.

Напомним, сейчас Ибрагимович идет вторым в гонке бомбардиров чемпионата, уступая два мяча Карлосу Вела. До окончания регулярного турнира MLS осталось три тура.