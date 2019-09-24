Израильский баскетбольный тренер, бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт оценил выступление национальной команды на Кубке мира и вспомнил годы работы в команде.

«Поздравляю сборную России с хорошим выступлением на Кубке мира, команда отобралась в олимпийскую квалификацию», — сказал Блатт, чьи слова цитирует портал «Р-Спорт». Напомним, сборная России заняла двенадцатое место на Кубке мира в Китае, не выйдя в 1/4 финала турнира.

«Искренне желаю российской команде удачи! Сборная России навсегда останется в моем сердце», — заключил Блатт.

На протяжении шести лет специалист возглавлял сборную России по баскетболу — с 2006 по 2012 год. Сейчас Дэвид Блатт тренирует греческий «Олимпиакос», на этом посту он находится с 2018 года.