Стадион «Газпром-Арена», на котором домашние матчи проводит петербургский «Зенит«, примет финал Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21. Об этом стало известно после заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник в Любляне (Словения).

Ранее в СМИ поступала информация о том, что УЕФА сделает выбор в пользу Петербурга и «Гзапром-Арены», однако позже Алексей Сорокин назвал такие сообщения домыслами.

На заседании исполкома УЕФА также было принято решение о том, что мюнхенская «Альянц-Арена» примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, а еще через год итоговый матч главного европейского футбольного турнира примет лондонский «Уэмбли».

Отметим, ранее на «Газпром-Арене» проходили игры Кубка конфедераций 2017 года, а также матчи чемпионата мира 2018 года. В 2020 году Санкт-Петербург примет игры чемпионата Европы по футболу.