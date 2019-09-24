Испанский голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем состоянии после того, как на тренировке его сразил сердечный приступ, и ответил, каковы шансы на его возвращение в футбол.

Слова спортсмена приводит портал Marca. Касильяс рассказал, что сейчас он в порядке и поправляет свою физическую форму. «Это медленный процесс, но те, у кого был сердечный приступ, знают, что лекарства заставляют вас быть осторожными», — подметил голкипер.

Касильяс отметил, что до марта будет находиться под строгим наблюдением врачей. «Если будет риск, я буду первым, кто на него не пойдет. День, когда я завершу карьеру, восприму совершенно спокойно», — заключил футболист.

Напомним, Икер Касильяс пережил сердечный приступ на тренировке «Порту» в мае 2019 года. Сейчас голкиперу 38 лет.