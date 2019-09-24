Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился своим мнением насчет проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге в 2021 году.

Слова Дюкова цитирует официальный сайт РФС. «Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира — финала Лиги чемпионов», — сказал глава РФС, поблагодарив исполком УЕФА за такой выбор. По мнению Дюкова, в последние годы Россия стала одним из центров футбольного мира.

Дюков заявил, что «Газпром-Арена» имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. «Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, что финал Лиги Чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города», — заключил президент РФС.

Напомним, сегодня на заседании исполкома УЕФА было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.