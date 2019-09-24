Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о том, что его больше всего удивило в чемпионате Нидерландов по футболу.

В эфире телеканала FOX Sports Слуцкий заявил, что самым большим удивлением при работе в Эредивизи для него стало наличие шести искусственных полей в Эредивизи. «Как это возможно?! Я работал в России, бывал в Сибири, и у нас только один ненатуральный газон в Премьер-лиге. А в Голландии, в центре Европы, при хорошей погоде их шесть!», — сказал Слуцкий.

Также российский тренер заявил, что никогда не встречал футболиста, которому бы нравилось играть на искусственном поле.

Напомним, Леонид Слуцкий руководит «Витессом» с 2018 года, сейчас клуб идет на третьем месте в чемпионате Нидерландов.