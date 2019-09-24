Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал о том, что в ближайшее время собирается заняться помощью детским домам.

В разделе «сторис» своего «Инстаграма» Тарасов попросил подписчиков отправить ему в директ данные о детских домах, которым нужна помощь. «Желательно, чтобы это была Московская область. Мы с женой выберем и обязательно сами купим все, что необходимо. Свяжемся и приедем», — сказал футболист.

Напомним, сейчас Дмитрий Тарасов является свободным агентом, его контракт с московским «Локомотивом» закончился летом 2019 года. В конце сезона-2018/19 Тарасов получил травму, после этого ему сделали операцию в зарубежной клинике. «Локомотив» отказался возмещать затраты на лечение и восстановление, поскольку соглашение с Тарасовым закончилось, однако футболист смог вернуть деньги через палату разрешения споров РФС.

До зимы Дмитрий Тарасов будет тренироваться с московским «Динамо».