Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился информацией о том, что отказался от проведения боя в Бахрейне накануне встречи с Михаилом Кокляевым.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Александр Емельяненко заявил, что недавно говорил с принцем Бахрейна. «Там 15 ноября пройдет большой турнир по ММА. Меня туда позвали», — сказал боец.

По словам Емельяненко, он связался с организаторами боя с Кокляевым, и они не ответили прямым отказом, но попросили, чтобы российские боец не выступал в Бахрейне. «Я позвонил бахрейнцам и сказал, что в этот раз не получится, но если в будущем еще будет такая возможность — я с удовольствием», — заключил спортсмен.

Отметим, что поединок между Емельяненко и Кокляевым состоится по правилам бокса. Встреча состоится 29 ноября в Москве.