Для тех, кто пропустил день из жизни спортивного мира, предлагаем подборку главных спортивных новостей за вторник, 24 сентября, по версии Nevasport:

Официально: Финал Лиги чемпионов 2020/21 пройдет в Петербурге

Стадион «Газпром-Арена», на котором домашние матчи проводит петербургский «Зенит», примет финал Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21. Об этом стало известно после заседания исполнительного комитета УЕФА в Любляне. На заседании исполкома УЕФА также было принято решение о том, что мюнхенская «Альянц-Арена» примет финал Лиги чемпионов в 2022 году, а еще через год итоговый матч главного европейского футбольного турнира примет лондонский «Уэмбли».

Россия обыграла Нидерланды в матче Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу одержала победу над Нидерландами в рамках Кубка мира среди женских команд. Игра проходила в Тояме (Япония) на стадионе «Тояма Сити Гимназиум» и завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:20) в пользу подопечных Серджио Бузато. Для российских волейболисток сегодняшняя игра стала уже восьмой на текущем турнире. Следующим соперником для российской сборной станет команда США.

Сборная России по регби проиграла Самоа и потерпела второе поражение на Кубке мира

Сборная России по регби потерпела поражение от команды Самоа в матче Кубка мира. Турнир проходит в Японии, россияне уступили с разгромным счётом 9:34. В составе российской команды результативным действиями отметился только Юрий Кушнарёв — он реализовал два штрафных и дроп-гол. Для россиян это поражение стало вторым в двух матчах на текущем турнире — ранее команда уступила Японии со счётом 10:30.

Кудерметова обыграла Бенчич и прошла в третий круг турнира в Ухани

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла швейцарку Белинду Бенчич во втором круге турнира WTA в городе Ухань, Китай. Игра продлилась три сета (чуть более двух часов) и завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки. Кудерметова одиннадцать раз подала навылет, а ее соперница из Швейцарии — всего четыре раза. Следующей соперницей Вероники Кудерметовой на турнире в Китае станет хорватская теннисистка Петра Мартич.

Кузнецова вышла в третий круг турнира в Ухани

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в третий круг турнира категории Premier в Ухани (Китай). Спортсменка встречалась с представительницей Тайваня Се Шувэй и одержала победу в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:5). В третьем круге турнира Кузнецова поборется с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

«Зенит» прилетел в Красноярск на матч с «Енисеем»

Петербургский «Зенит» прилетел в Красноярск, где проведет матч в рамках 1/16 финала Кубка России против местного «Енисея». В «Твиттере» клуба появилась фотография, сделанная с борта самолета, приземлившегося в международном аэропорте Емельяново. Игра пройдет в среду, 25 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. Встреча состоится на стадионе Центральный.

Гуменник и Синицына выступят на последнем этапе Гран-при в Италии

Официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников на заключительный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования будут проходить в Италии в период со 2 по 5 октября. В мужском одиночном катании Россию представят Петр Гуменник и Илья Яблоков, в женском — Анна Фролова и Ксения Синицына. В танцах на льду Россию представят два дуэта — Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.

Хабиб выступит на форуме в Петербурге, где даст интервью миллиардеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступит на форуме Synergy Global Forum, на котором даст интервью миллиардеру Игорю Рыбакову. Рыбаков подарит Хабибу денежный сертификат, а средства будут вложены в родную школу бойца. Форум пройдет на «Газпром-Арене» в Петербурге и продолжится два дня: 4 и 5 октября.