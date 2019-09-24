Член совета ФИФА Алексей Сорокин поделился мнением по поводу того, что Санкт-Петербург и стадион «Газпром-Арена» получили право на проведение финального матча Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Сорокин назвал финал Лиги чемпионов УЕФА жемчужиной в спортивной палитре европейского футбола. «Финалом-2021 будет заниматься опытная организационная команда, которая провела матчи чемпионата мира и проведет матчи чемпионата Европы», — отметил эксперт.

Также Сорокин рассказал о распределении билетов на матч между фанатами играющих команд и принимающей стороной. «Значительная часть уходит фанатам финалистов, но билеты разумно распределяются. Стадион в Санкт-Петербурге большой, думаю, все желающие попадут. В любом случае, приличная часть билетов распространяется в городе-хозяине матча», — отметил Сорокин.

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге пройдет 29 мая 2021 года на «Газпром-Арене».