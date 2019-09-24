Московский ЦСКА прибыл во Владикавказ на матч с «Аланией» в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу. Фотографию с приезда клуба опубликовали в официальном «Твиттере» клуба.

Местные фанаты клуба организовали команде теплый прием, встретив футболистов осетинскими пирогами.

Прибыли в Осетию! И попали на тёплый приём с пирогами 😋 #АланияЦСКА pic.twitter.com/NSRpvMsj4m — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 24, 2019

Отметим, что на матч с командой отправился полузащитник Алан Дзагоев, он восстановился после травмы крестообразных связок колена, и возможно его попадание в заявку на матч.

Матч между ЦСКА и владикавказской «Аланией» пройдет завтра, 25 сентября. Билеты на матч раскупили за три дня, на стадионе ожидается более 15 тысяч болельщиков. Арена во Владикавказе вмещает больше зрителей, однако такое количество билетов поступило из-за аварийного состояния некоторых трибун.