Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился тремя результативными действиями в матче чемпионата Франции по футболу против «Ниццы».

Игра прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Монако», а россиянин был причастен ко всем голам своей команды в матче. Счет был открыт на 29-й минуте встречи, голевой передачей на Головина отметился Сеск Фабрегас.

На 54-й минуте Патрик Бюттнер сравнял счет в матче, однако спустя 20 минут Головин отличился еще раз, теперь с передачи Ислама Слимани. На 80-й минуте российский игрок «Монако» отметился результативной передачей на Виссама Бен-Йеддера.

Отметим, теперь у Александра Головина шесть забитых мячей за «Монако», эти голы стали первыми в сезоне. «Монако» же одержал первую победу в сезоне и поднялся из зоны вылета на 17-ю строчку.