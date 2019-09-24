Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба обратился к болельщикам перед предстоящим матчем с Шотландией. Команды встретятся в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

На своей странице в «Инстаграме» Дзюба попросил болельщиков поддержать команду. «Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на Евро, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка! Ждём вас в «Лужниках», — написал футболист.

Напомним, матч между Россией и Шотландией будет проходить 10 октября в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. На данный момент сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, имея 15 очков. Лидирует по-прежнему команда Бельгии, Шотландия располагается на пятой строчке.

Чтобы гарантировать выход на Евро, подопечным Станислава Черчесова необходимо набрать 5 очков в четырех оставшихся матчах.