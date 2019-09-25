Слуцкий: У «Витесса» не было шансов отказать «Зениту» по трансферу Караваева

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему российский защитник Вячеслав Караваев перешел в «Зенит».
По словам Слуцкого, в «Витессе» каждый сезон меняется десять футболистов, и он впервые за карьеру сталкивается с подобным.
«Все у меня спрашивают, почему я продаю Караваева в «Зенит». Но не было никаких шансов отказать, — сказал Слуцкий, слова которого приводит Fox Sports.
Напомним, петербургский «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева из голландского «Витесса» в последний день трансферного окна. Вячеславу Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».
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