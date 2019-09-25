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  • 09:21,  25 сентября 2019
ФК "Зенит"
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Слуцкий: У «Витесса» не было шансов отказать «Зениту» по трансферу Караваева

Слуцкий: У &#171;Витесса&#187; не было шансов отказать &#171;Зениту&#187; по трансферу Караваева
Леонид Слуцкий. Фото: Instagram.

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему российский защитник Вячеслав Караваев перешел в «Зенит».

По словам Слуцкого, в «Витессе» каждый сезон меняется десять футболистов, и он впервые за карьеру сталкивается с подобным.

«Все у меня спрашивают, почему я продаю Караваева в «Зенит». Но не было никаких шансов отказать, — сказал Слуцкий, слова которого приводит Fox Sports.

Напомним, петербургский «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева из голландского «Витесса» в последний день трансферного окна. Вячеславу Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».

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