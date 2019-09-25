Слуцкий: У «Витесса» не было шансов отказать «Зениту» по трансферу Караваева

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему российский защитник Вячеслав Караваев перешел в «Зенит».

По словам Слуцкого, в «Витессе» каждый сезон меняется десять футболистов, и он впервые за карьеру сталкивается с подобным.

«Все у меня спрашивают, почему я продаю Караваева в «Зенит». Но не было никаких шансов отказать, — сказал Слуцкий, слова которого приводит Fox Sports.